Pedirán a papá de Debanhi Escobar informes de carpeta alterna

Monterrey, Nuevo León.- La Fiscal Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez, dijo hoy que pedirán al padre de Debanhi Escobar que aporte la información de la supuesta carpeta alterna en la que hay sospechosos por la muerte de la joven, pues el Gobierno federal no confirma tal investigación.



"El señor Mario ha hecho unas referencias a la opinión pública respecto de diferente información que él cuenta y una investigación que sabemos ha hecho referencia, lo cual nos ha obligado a la Fiscalía a tomar atención", dijo Núñez al concluir la reunión diaria de seguridad en Palacio de Gobierno.



"Dentro de la información que obra en la carpeta de investigación que se tiene por la muerte de Debanhi no obra esa información, por lo cual estaremos atentos en los próximos días para que se cite de manera puntual al señor Mario e integre esa información a la carpeta".



La Fiscal enfatizó que en este caso hay colaboración de autoridades locales con federales para las investigaciones y no se ha corroborado que exista esa información alterna.



Núñez no precisó cuándo pedirán a Mario Escobar aportar los datos que mencionó públicamente el viernes pasado.



Respecto a la exhumación del cuerpo de Debanhi, la Fiscal dijo que continúan con el proceso.

"Hubo una situación que se escapa de la Fiscalía, hay que recordar que dentro del grupo interinstitucional, la familia acordó que participen una serie de médicos, entre ellos un perito de Guatemala, el cual tuvo una situación médica a través del contagio de Covid y aún se encuentra convaleciendo", expuso.