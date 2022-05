Piden audiencia a Samuel García familiares de Mayela, desaparecida desde 2020

Monterrey, Nuevo León.- Al solicitar una audiencia con el Gobernador Samuel García, la familia de Mayela Álvarez mujer desaparecida hace 21 meses expresó que la Fiscalía General del Estado les falló, al no localizar a una persona, señalada como clave en la investigación del caso.

"Hoy queremos expresar ante la sociedad que la Fiscalía nos falló", señaló la hija de Mayela, en un comunicado.

"Si la Fiscalía sabe quién es la última persona con la que estuvo mi madre, el 11 de agosto de 2020, ¿por qué no ha entrevistado a esta persona? ¿Por qué no la entrevistan si no está desaparecida?".

La familia exigió localizar a la última persona con quien habló Mayela Álvarez para que rinda una entrevista.

Acusó que han pasado ocho meses en que se les ha negado la posibilidad de conocer actualizaciones del caso, por lo que concluyen que no ha habido avances.

"He llamado incontables veces al Fiscal a cargo de la investigación para solicitar copias de la carpeta. No me las querido dar porque las estarían digitalizando. ¿A poco tarda meses digitalizar una carpeta?", cuestionó Maya, quien es asesorada jurídicamente por Alternativas Pacíficas.

"Pedimos al Sr. Gobernador, a Samuel García, que nos reciba para que se investigue la desaparición de mi madre, porque queremos a nuestra mamá de regreso a casa".

Mayela Álvarez, quien hasta el momento de su desaparición era integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (Ciesas) ya no fue localizada desde el 11 de agosto del 2020, y sus compañeros señalaron que sufrió violencia familiar por parte de un hombre.