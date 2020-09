Piden justicia por potosinos asesinados en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Activistas y grupos de excursionistas de San Luis Potosí exigieron a las autoridades de Nuevo León una respuesta de justicia por los guías de turismo que fueron baleados por policías de Fuerza Civil.

A través de un video que está en redes sociales, la activista potosina Rosa María Balvanera pidió un castigo ejemplar.



¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Exigimos justicia para mis compañeros del Sótano de Golondrinas, Acribillados por policías en Monterrey, dice el encabezado del video que está en el facebook de Balvanera.



La activista exhibió y cuestionó a la corporación policiaca.

"No se vale que el lugar en el que estas resguardado lleguen policías y te quieran someter. No estaban haciendo nada malo, no estaban violentando a nadie, estaban entre ellos cinco conviviendo, simplemente relajándose después del trabajo.



Y el que los hallan sometido de esa manera, en el cual abusaron de la fuerza policiaca, y que incluso uno de los policías hiere a su compañero, quiere decir que hay una descontrol terrible, ¿Qué tipo de policías es lo que esta contratando el Gobierno de Nuevo León?, cuestionó la mujer.



Balvanera convocó a activistas y grupos de excursionismo a unirse a esta demanda para que este hecho no quede impune.

Hoy los sepultan

Los cuerpos de Gregorio Santiago y Claudio Martínez, desde anoche están siendo velados en el Ejido Unión de Guadalupe, en Aquismón, San Luis Potosí, en donde esta tarde serán sepultados.



Juana Santiago, hermana de Gregorio, dijo que su hermano asesinado por los policías ha recibido muestras de solidaridad de mucha gente que lo conocía, por lo que espera que eso pueda servir para que las autoridades de Nuevo León hagan justicia.