Plantea Samuel García cubrebocas opcional en Nuevo León

Nuevo León.- Con los contagios Covid en niveles de mayo del 2020, cuando apenas iniciaba la pandemia, el Gobernador Samuel García planteó ayer la posibilidad de que el uso de cubrebocas sea opcional también en espacios cerrados.

"Hay que insistir a la población que se ponga la tercera dosis, estamos todos los días vacunando para que Nuevo León sea el lugar más seguro", dijo en la conferencia de Salud de los martes, donde se reportaron 35 contagios confirmados el lunes, una muerte y 5 por ciento de ocupación hospitalaria.

"...¿A qué espacios podemos ampliar la no obligatoriedad del cubrebocas? Es una resolución polémica, la mitad de Nuevo León está a favor, la otra mitad todavía no, pero no depende de Samuel, se va a someter a un comité de expertos y a un comité de salud".aniel Reyes.

