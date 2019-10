Plantean quitar escoltas a funcionarios y ex servidores en NL

Monterrey, México.-Para mitigar el gasto aproximado de 100 millones de pesos en seguridad, el Diputado local de Morena Marco González promueve eliminar escoltas y vehículos blindados de funcionarios y ex funcionarios.



El legislador presentó una iniciativa de reforma al Artículo 157 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, el cual dicta que se debe de dar protección y escoltas a servidores y ex servidores públicos.

González propone eliminar este beneficio y costo al erario, pues dijo que representaría un ahorro para el Estado y los municipios.

¡TÚ NO TIENES ESCOLTAS, NI AUTOS BLINDADOS, PAGADOS CON TUS IMPUESTOS!

¡AMLO TAMPOCO!

¡ENTONCES NADIE DEBE TENERLOS!



Te comparto mi propuesta de cambiar la Ley, para que ya no haya Escoltas ni Autos Blindados, pagados con Recursos Públicos, para Ex Funcionarios.@DipMorenaNL pic.twitter.com/jXZEp1ztuy — Marco González (@MarcoGzzNL) October 26, 2019



"Hay ex funcionarios, e incluso funcionarios actuales del gabinete del Gobernador Jaime Rodríguez, que tienen camionetas blindadas cuando el giro de su actividad no tiene nada que ver con la seguridad, y también funcionarios de administraciones municipales, cuando su tarea no tiene nada que ver tampoco con el tema de seguridad", explicó González.



"Los ex funcionarios que tienen derecho a la Ley actual no tendrían por qué regresar las escoltas o carros blindados, pero por solidaridad o un poquito de legitimar sus nombres pues que regresen las escoltas y los carros blindados, no deben por qué estar teniendo más".



La iniciativa, que fue apoyada por la bancada de Morena, pasó por la Comisión de Justicia y se prevé que sea dictaminada antes de que concluya este periodo legislativo.