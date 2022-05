"Por eso no les creen, son unos corruptos", padre de Debanhi Escobar a Fiscalía de Nuevo León

Nuevo León.- Mario Escobar condenó que que se haya filtrado en medios de comunicación los resultados de la segunda autopcsia realizada a su hija Debanhi Susana y acusó a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León de corrupción por haber entregado a los medios los resultados que les confiaron para que fueran estudiados en el caso.

Así lo señaló el Mario Escobar en un video titulado "12 DE MAYO 2022 FILTRACIONES 2DA AUTOPSIA", publicado en su cuenta persona de YouTube en donde confirmó la veracidad de la información filtrada por el diario El País y crítico la cobertura por parte de los medios de comunicación, particularmente la de la periodista Azucena Uresti quien también difundió el informe.

"Quiero dar a conocer que es una pena enorme, me siento muy ofendido. Yo con todo el cuidado y el debido respeto al proceso de mi hija Debanhi Susana, la cual me confirma y me sigue confirmando que la mataron, la cual me confirma que la Fiscalía del Estado de Nuevo León está metida en esto", mencionó Mario Escobar en torno a la Fiscalía.

Asimismo, acusó a la periodista Azucena Uresti de filtrar la información y presentarla en un noticiero estelar pese a que siempre se han caracterizado "por ser una buena conductora", y sugirió una posible relación de grupo Milenio con la Fiscalía para tener acceso al caso.

"Por algo esa empresa de Milenio, creo que es ella. Tiene esa información, no sé cuánto paguen, no sé cuánto les cobren, no sé qué está haciendo la Fiscalía. Yo confié en que iban a hacer las cosas bien, tuvieron miedo. Y le digo a la Fiscalía de Nuevo León. Por eso no les creen, porque son unos corruptos", añadió Mario.

Por lo anterior el padre de Debanhi exigió una depuración en la Fiscalía de Nuevo León incluyendo los altos mandos y todos aquellos relacionados con la filtración de la necropsia de su hija.

Leer más: Padre de Debanhi Escobar condena filtración de autopcia: Exige despido en la Fiscalía de Nuevo León

"Como dijo una vez un buen amigo, 'las escaleras se limpian de arriba hacia abajo'. Y hay que sacar la basura, y si hay que sacar esa basura vamos a hacerlo ya... Si es el fiscal o el vicefiscal, es la gente que está filtrando esa información quiero su 'cabeza', que se vayan y que se larguen de aquí. Porque no merecen ser gente que este lucrando con la gente de Nuevo León", finalizó Mario Escobar.