¿Por qué Nuevo León sufre escasez de agua y qué hace Samuel García para solucionarlo?

Nuevo León.- Hoy en día, la sequía sigue afectando a la población de diferentes maneras, en particular en el estado de Nuevo León, entidad que se sitúa en una zona semiárida cuyo rasgo climático principal es baja precipitación y temperaturas altas.

Desde hace varias semanas en Nuevo León los habitantes están sufriendo la falta de agua en sus hogares, lo que ha provocado protestas y enfado.

Ante la situación las autoridades explicaron que ante la sequía que prevalece en el estado y los bajos niveles de agua en las presas, tuvieron que poner en marcha el plan "Agua para todos", esto fue a a partir del 22 de marzo del presente año.

Este plan consiste en dividir el área metropolitana en siete zonas en las que un solo día a la semana se reducirá la presión del agua a partir de las 9:00 horas.

Esta medida fue anunciada por el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, quien reclamó que las presas no tengan agua. "No es posibleque nuestras presas estén secas, que consumamos más de 160 litros de agua al día cuando lo recomendado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) son 100 y que las administraciones pasadas no hicieran nada para cuidarla", escribirlo en Twitter.

La escacez de agua ha generado que los usuarios hagan largas filas para comprar tambos y recipientes para guardar agua y protestas, incluso a sobrecostos, además de conflictos para abastecer a las zoas marginadas por la flata de pipas.

Por su parte, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, advirtió que no habrá temporada de albercas en parques públicos para ahorrar agua.

De acuerdo con los datos registrados en ese momento, la Presa Cerro Prieto estaba al 9.88%, La Boca con un 25.28% y la Presa el Cuchillo con 53.98% de su capacidad de almacenamiento, por lo que se llamó a implementar acciones, como la anunciada.

Piden no usar más agua ante calor

Con la temperatura acercándose ya a 40 grados, el Gobierno estatal demandó ayer a la población no aumentar el consumo de agua en medio de la crisis de abastecimiento.

En la conferencia semanal para informar la situación de las fuentes de abastecimiento, el Gobernador Samuel García sostuvo que el calor no es motivo para tomar dos baños al día o llenar albercas.

"Ayuden", demandó el emecista.

"Puede llegar a subir la temperatura a 40 grados. Ése no es motivo para tirar el agua ni dobles baños, mucho menos para andar llenando albercas".

García enfatizó que las inversiones previstas para habilitar más pozos o disminuir fugas no resuelve el problema inmediato de escasez de agua.

Sostuvo que la única solución sería la caída de lluvias intensas, y aunque afirmó que el Estado tiene ya reservado un avión para bombardear nubes, primero es necesario que haya condiciones adecuadas.

El director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, informó que durante la semana pasada el consumo de agua en la Ciudad disminuyó, cayendo por primera vez durante la crisis a menos de 14 mil litros por segundo.

Aunque la semana pasada se pronosticó que quedaban ocho y 12 días respectivamente de servicio a estas presas, con la autorización de CNA para extraer más de lo contemplado a Cerro Prieto la utilidad de ambos embalses aumentó a 46 días.