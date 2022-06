Preocupante: Asegura Fasci que cada mes surgen 30 sicarios en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- En medio de la racha más violenta en 10 años, el Secretario de Seguridad, Aldo Fasci, afirmó hoy que cada mes aparecen en Nuevo León 30 sicarios, algunos provenientes de otros Estados.



Expuso que actualmente están identificados y en búsqueda unos 400 de ellos, pero es complicado detenerlos y procesarlos porque se han "profesionalizado" demasiado.



"Está muy profesionalizado el tema de homicidio, tenemos más de 400 personas que estamos buscando para ser detenidas", dijo en conferencia de prensa.



"Cada mes hay 30 sicarios nuevos, no son los mismos homicidas, eso complica mucho", añadió.



"Y además (son) tan profesionales que utilizan diferentes personas las mismas armas: un sicario le pasa su arma al otro, y eso dificulta que podamos crear carpetas de investigación, porque el que una persona traiga un arma involucrada en un homicidio no lo hace necesariamente homicida, hay que probar que esa es el arma con la que disparó, por eso se las están repartiendo".



El Secretario dijo que actualmente en los penales estatales hay alrededor de 2 mil 800 personas procesadas por homicidio, pero eso no ha frenado la Comisión de este delito.



En lo que va de este año se han registrado ya más de 500 homicidios dolosos en el Estado, y según las autoridades más del 80 por ciento están relacionados con el crimen organizado.



Como ha dicho en otras ocasiones, Fasci sostuvo que en Nuevo León operan 16 grupos delictivos locales que compran droga y armas a cinco cárteles.



Expuso que el Estado reforzará los operativos contra puntos de venta, pero dijo que es un tema interminable.



"Deshacemos un punto de venta, y a los dos días el vecino abre otro", dijo.

"Pero vamos a seguir, no tenemos otra opción".