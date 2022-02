Prevén regreso obligado a aulas en Nuevo León el lunes 14 de febrero

Nuevo León.- Tras reportar una disminución de 75 por ciento en los contagios Covid entre domingo y lunes, el Gobernador Samuel García anunció ayer que el regreso a las aulas sería el lunes el 14 de febrero.

El Mandatario ya había anticipado una semana atrás eliminar la asistencia voluntaria a las aulas, pero el Consejo de Seguridad en Salud no avaló la propuesta en la sesión del jueves pasado, cuando se reportaron 4 mil 793 contagios.

Ayer, la Secretaría de Salud informó que durante el lunes de asueto se confirmaron 561 contagios, la cifra más baja en lo que va del año.

Leer más: Hermosas postales de la nieve en “La Joya”, Miquihuana, en Tamaulipas (Fotos)

"Ante la evidente disminución de casos, hoy quiero decirles que se preparen", expuso García, "estemos listos para regresar a clases el lunes 14 de febrero, el Día de San Valentín, que se preparen Alcaldes, maestros, pero sobre todos los papás... queremos regresar al esquema original".

A pregunta expresa, el Mandatario dijo que la intención es que todos los alumnos de educación básica vuelvan a las aulas, pero admitió que la decisión final es de los padres de familia.

"¿Es obligatorio? Pues sí... la Constitución federal y local establecen una responsabilidad cívica de los padres de llevar a los niños a la escuela", dijo.

"¿Habrá sanción si no van? Pues no... la ley no contempla sanciones. Padre de familia que por algún motivo especial: frío, comorbilidad, o simple y sencillamente le gustó el esquema en línea, no les va a pasar nada".

Aseguró que los planteles públicos están listos para recibir a los alumnos, y prometió solucionar las deficiencias que pudiera haber aún en algunos de ellos.

Grupo REFORMA solicitó una entrevista con la Secretaria de Educación, Sofialeticia Morales, para conocer el estado actual de los planteles y cuántos alumnos están asistiendo a actividades presenciales de forma voluntaria, pero no hubo respuesta.

Leer más: "No queremos que nos roben": AMLO propone "pausar" relaciones con España

Según el Gobernador, la reactivación escolar desde principios de año ayudó a que los edificios no volvieran a ser vandalizados.