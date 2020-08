Procesan a ex policía por robo millonario a casa de cambio en Monterrey, Nuevo León

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Un Juez de Control determinó someter a proceso penal y mantener en prisión preventiva al ex policía de Monterrey por su participación en el robo millonario cometido a una casa de cambio, en Monterrey.



El juzgador ordenó que David, de 40 años, permaneciera internado en el Cereso de Apodaca, mientras se desahoga el proceso y se le dicta sentencia.

Un robo millonario protagonizó un ex policía de Monterrey, Nuevo, León. | Pixabay

David está recluido desde el sábado pasado, tras ser detenido por agentes ministeriales con una orden de aprehensión.Se informó que eregio por el delito de robo agravado.



Tras comparecer el pasado domingo ante el juez para ser acusado, la defensa pidió tiempo para defenderse, sin embargo, no logró desvirtuar la acusación de la Fiscalía, y se le vinculó.



Una fuente precisó que el juzgador concedió al Ministerio Público hasta el 14 de noviembre para que termine la investigación y decida si lo lleva o no a juicio.Se asentó en el fallo que existe la probabilidad de que David está implicado en el atraco cometido la noche del 5 de agosto, en el negocio llamado Centro de Cambio Regio Divisas, ubicado sobre Ocampo, en el Centro de Monterrey.



Se precisó que el detenido sustrajo unos 9 millones de pesos y 130 mil dólares, lo que arrojó un botín de más de 11 millones de pesos. En la resolución se estableció que el ex uniformado municipal en complicidad con otros hombres ingresaron al negocio y se apoderaron de una caja fuerte con el dinero.



Para evitar ser descubiertos también se llevaron el DVR, aparato en el que se registran las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.David y sus cómplices escaparon en un automóvil Nissan tipo Versa, el cual fue ubicado. La Fiscalía realizó dos cateos y logró recuperar una parte del botín.

