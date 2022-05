Promete Samuel 'blindar' Cerralvo de violencia en Tamaulipas

Monterrey, Nuevo León .- De gira por Cerralvo, el Gobernador Samuel García afirmó que el municipio quedará blindado por el Ejército y Fuerza Civil para que no le afecte la violencia del vecino estado de Tamaulipas.

"Les puedo asegurar que no se van a acercar ni las moscas si quieren hacer un ilícito", expresó el Mandatario.

Informó que se firmó el convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción de una brigada motorizada, para la que se invertirán 970 millones de pesos y llevará 600 elementos a la región.

Recordó que Fuerza Civil ya construye un destacamento en el que habrá 180 elementos policiales, al lado de la brigada militar.

"(Es) para blindarnos de la inseguridad del Estado vecino.

"Tu Policía no tiene por qué estar enfrentando crimen organizado, cárteles, o peor aún, estos monstruos fabricados... yo me comprometo que el Ejército y Fuerza Civil vamos a entrarle duro contra esos maleantes, que no vuelvan a entrar a Nuevo León, y menos a Cerralvo", expuso García.

Te recomendamos leer:

"Para poder enfrentar a los grandes criminales... la Policía de Cerralvo debe estar al pendiente de su gente, (como) primer respondiente para robos y temas menores", añadió ante el Alcalde Baltazar Martínez, que anunció su cambio del PAN a Movimiento Ciudadano.