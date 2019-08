Qué culpa tenía él: mamá de bebé asesinado por venganza en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Tras presenciar el asesinato de su pareja, el plagio de su bebé y enterarse de la muerte del niño, Fátima Nayeli Martínez, a sus 14 años, que cumple hoy, sólo acierta en decirle al homicida: "¿Por qué a mi bebé, qué culpa tenía él?".

Entrevistada en casa de su mamá, la adolescente manifiesta tener dudas acerca de que el bebé encontrado ayer en Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, sea su hijo Decker.

El presunto homicida Mario, de 52 años, fue capturado ayer en Ramos Arizpe luego de que horas antes apareciera el cuerpo del bebé cerca del sitio donde había dejado el vehículo en el que había huido.

Fue la madrugada del sábado que Mario presuntamente mató a Óscar, de 18 años, padre del bebé, dejó atada a Fátima y se llevó al niño, en la Colonia Paseo del Nogalar, en el municipio de San Nicolás, en Nuevo León.

La adolescente, que hoy cumple 14 años, dijo que si tuviera de frente al asesino sólo le preguntaría por qué lo hizo.

Por qué lo hiciste, si nosotros nunca te hicimos nada, era un bebé, él no sabía nada, no sabía que su papá estaba muerto, dijo con un tono de voz pausado y con la mirada perdida.

Fátima Nayeli señaló que su pareja le había advertido de que no platicara ni tuviera contacto con el presunto asesino de su hijo.

Yo nunca platiqué con él porque mi esposo no quería, me decía que nunca platicara con él, yo creo que él sí pensaba que a mí sí me podía hacer algo, pero a él no, comentó la joven.