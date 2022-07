¿Qué estudios tiene Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García?

Pese a las polémicas, no cabe duda de que Mariana Rodríguez es una de las influencer más conocidas en México y una exitosa empresaria que sabe bien cómo aprovechar las redes sociales para impulsar sus negocios, para lo cual sus estudios en dicha materia han sido de gran ayuda.

Esta acción no tardó en generar críticas contra la pareja, a quienes acusaron de sustraer al bebé de 10 meses de forma ilegal con el único fin de presumirlo en redes sociales.

"No voy a tomar la presidencia del DIF, siento que es un rol simbólico y que se le designa automáticamente a la esposa del gobernador y yo quiero romper con ese molde", explicó Mariana Rodríguez en entrevista con Milenio.

Monterrey.- La influencer Mariana Rodríguez sin duda goza de gran fama entre los mexicanos no sólo por ser la esposa de Samuel García , gobernador de Nuevo León, con quien ha protagonizado diversos escándalos, sino por su carrera como e mpresaria en el mundo de la moda en Monterrey, que ha sabido impulsar gracias a su preparación. Así que aquí te explicaremos qué estudios tiene Mariana Rodríguez .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.