¡Quiere renuncias! Padre de Debanhi Escobar acusa intimidación de la Fiscalía de Nuevo León

Monterrey.- Este jueves 9 de junio se cumplieron dos meses desde que la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció tras asistir a una fiesta en General Escobedo, Nuevo León, municipio en el cual fue encontrada sin vida al interior de una cisterna en el motel Nueva Castilla. El padre de la joven, Mario Escobar, dijo estar enfadado de la forma en la que lleva el caso la Fiscalía General de Justicia del Estado, y a la vez pidió la renuncia de quienes lideran la institución.

Fue mediante un video publicado en su cuenta de Youtube "Mario Escobar" y después en una conferencia de prensa, donde el padre de Debanhi Susana sostuvo que su hija no cayó accidentalmente al sitio donde fue hallada sin vida. Insiste en que fue asesinada y arrojada ahí.

En el evento público realizado en el exterior de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, dependencia que lleva el caso actualmente, hizo mención explícitamente de la fiscal especializada en delitos contra mujeres, Griselda Núñez Espinoza y Gustavo Adolfo Guerrero, el fiscal general de Nuevo León.

Además, solicitó la renuncia de Eduardo Villagómez, coordinador del Servicio Médico Forense (Semefo), así como de la persona que realizó la necropsia de Debanhi Escobar porque según sus palabras "hicieron un mugrero".

El señor Escobar Salazar agregó que tiene información sobre sospechosos por la muerte de su hija, pero no la dará a conocer hasta que avancen las investigaciones de la Fiscalía de Nuevo León, además, señaló a la dependencia de gobierno de ocultar que hay culpables.

"La Fiscalía sabe que hay culpables, no lo quieren decir, quisieron apagar la carpeta en dos semanas, pero conmigo no van a apagar nada, que me maten primero

Por otro lado, en el video subido a Youtube con el nombre "Información 9 de Junio 2022", aseguró que la FGE ha intimidado a su familia. Como ejemplo, señaló cuando fueron a investigar el cuarto de su hija Debanhi Escobar, momento en el cual hicieron preguntas presuntamente revictimizantes.

"No ha habido ningún imputado. Van a hacer investigaciones a mi familia y les dicen que están descartando que se trate de un accidente. Hazme tú el favor. Es increíble que no tengan un sospechoso y que todavía lo estén tratando como un accidente", dijo en el clip.