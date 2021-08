¿Rebasados? Nuevo León pide ayuda a gobierno de AMLO por tercer ola de Covid-19

Nuevo León.- El aumento de casos positivos de Covid-19 en Nuevo León sigue sin parar, motivo por el cual ha provocado gran preocupación en la secretaría de Salud y demás autoridades en el estado y no es para menos, ya que el problema lejos de controlarse parece ir empeorando.

Ante esta situación el secretario de Salud en Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, durante una rueda de prensa pidió apoyo al IMSS, ISSSTE y a la Federación en esta etapa tan crítica que se vive en la entidad por la tercera ola de la pandemia provocada por el Covid-19.

El funcionario estatal aclaró que solicitó que vuelva el convenio que existían con los hospitales privados para que fueran estos los que brindaran atención a los pacientes que se encontraban fuera de la red IRAG (Infecciones Respiratorias Agudas Graves), ya que durante la primera ola de contagios ahí asistían quienes requerían de apoyo con diversos problemas de salud.

Asimismo, de la O Cavazos declaró que solicitó aumentar la reconversión hospitalaria y más recursos al estado para así poder atender a los derechohabientes del IMSS. “Se requiere hacer una inversión para que todos los trabajadores de Nuevo León que son derechohabientes del IMSS se atiendan con calidad y con seguridad”.

Por otro lado, el secretario de Salud no pudo esconder su molestia ante el incremento de hospitalizaciones provocadas por el virus, motivo por el cual envió un mensaje a la población por la situación tan complicada que se vive. “Cuídense, ya me he cansado de mil maneras de decírselo por las buenas. Todo el personal de salud estamos enojados y molestos con ustedes”.

Agregó que la población no está cumpliendo con las medidas sanitarias motivo por el cual el aumento en el estado es muy evidente. Asimismo, expresó que se analizará qué restricciones aplicar para reducir la movilidad y el ascenso de los casos positivos.

El secretario de Salud también tocó el tema educativo, en donde expresó que aún falta mucho para el 30 de agosto y para tomar una decisión acerca del regreso a las aulas.

En cuanto a los casos y ocupación hospitalaria, Manuel de la O Cavazos, indicó que en Nuevo León se cuentan con mil 666 camas, cuando al inicio de año se tenían 2 mil 444, lo que es sin duda alguna un aumento alarmante. Además, informó que lamentablemente han sido 142 personas del sector salud las que han perdido la vida en la batalla contra Covid-19.

De igual manera cabe mencionar que en las últimas 24 horas se reportaron 33 decesos en el estado, llegando a un total de 11 mil 500 la cifra de defunciones tras contagios.

