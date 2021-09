Recibirá nuevo gobierno una Fuerza Civil fortalecida y certificada

Nuevo León. El estado de Nuevo León dejará a la administración entrante una Institución de Fuerza Civil fortalecida y certificada internacionalmente.

Tras celebrar el Día del Policía y llevar a cabo una ceremonia de Promoción de Ascensos 2021, que encabezó el Secretario General de Gobierno Enrique Torres, un total de 593 elementos de Fuerza Civil, Fuerza Penitenciaria, Fuerza Institucional y Fuerzas Especiales obtuvieron el ascenso al grado superior inmediato.

Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad Pública en la entidad, dijo que al día de hoy han sido certificados por CALEA, organización certificadora de procesos y estándares de agencias policiales a nivel internacional, el C-5, Fuerza Civil y el Sistema Penitenciario, específicamente el Centro de Mujeres, mientras que los demás se encuentran en proceso.

“El próximo Gobierno va a recibir una Institución fortalecida. No me venga a decir nadie que Fuerza Civil está echada a perder, Fuerza Civil está echada para adelante”, indicó el titular de Seguridad Pública.

“Y yo no voy a permitir que nadie, sea quien sea, hable mal de Fuerza Civil, yo no voy a permitir que ninguno que no haya visto lo que ustedes luchan en la calle, que nadie que no haya ido a un funeral de nuestros compañeros hable mal de nuestra Institución.

“Yo ya estoy cansado de oír tantas estupideces y no lo voy a permitir. Vamos a entregar a Fuerza Civil certificada internacionalmente, un C-5 certificado internacionalmente, centros penitenciarios en orden y certificados y una Universidad de Ciencias de la Seguridad certificada internacionalmente, y eso es un legado que vamos a dejar”. El funcionario estatal admitió que aunque han logrado avances, también tienen retos.

“Claro que tenemos retos y claro que tenemos carencias, por supuesto que sí, no vamos a tapar el sol con un dedo, tenemos retos, pero estamos listos”, indicó.

“Fuerza Civil junto con el Ejército y Guardia Nacional para enfrentar al crimen organizado. Estamos listos”.

Fasci Zuazua destacó que actualmente los elementos de Fuerza Civil detienen al 40 por ciento de los delincuentes de Nuevo León en comparación con las corporaciones municipales, además en cuanto a detenciones ilegales, el porcentaje ha bajado a 1.3 por ciento, en contraste con el inicio de la administración que eran 30 por cada 100 detenidos.

Mencionó que en el 2020, Fuerza Civil detuvo a 43 mil 194 personas por faltas administrativas, y en lo que va del 2021 a 24 mil 920. Sin embargo, añadió que si se le quitara a la Institución esta responsabilidad, podría hacer más detenciones por delito que por cuestiones administrativas.

Anunció, por otra parte, que se ha creado un nuevo esquema de carrera para que aspiren a nuevos grados y reconocimientos por sus estudios y acciones

Por último, recordó que el Día del Policía fue instituido el 5 de septiembre en honor al ex director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Marcelo Garza y Garza, quien falleciera hace 15 años en cumplimiento del deber.