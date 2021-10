Renovarán y darán ordenamiento al transporte público en Nuevo León

Nuevo León. Con el fin de que Nuevo León tenga un mejor servicio de transporte público y a su vez mejore la movilidad en el área conurbada, el Gobernador del Estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, anunció la adquisición de nuevas unidades eléctricas y de gas que brindarán un servicio de mayor calidad y más amigable con el medio ambiente.

Con la licitación de 510 unidades de bajas o cero emisiones para el nuevo transporte, el Gobernador dio el primer paso para atender la necesidad de mejorar la calidad del aire.

El mandatario señaló que introducirán 400 unidades de gas natural, de las cuales esperan recibir las primeras 100 durante los primeros tres meses de la administración.

Asimismo, se implementará un plan piloto para que unidades eléctricas amplíen los alcances de la Línea tres del Metro y brinde servicio a una mayor cantidad de ciudadanos, mediante la implementación de tres rutas alimentadoras del Sistema Transmetro.

“Vamos a licitar 510 unidades para ya, y es muy importante explicarles que Nuevo León va a ser referencia nacional en unidades no contaminantes”, expresó el Gobernador.

“Hoy en el mercado tenemos más posibilidades de adquirir unidades de gas natural, que es más barato, menos peligroso y contamina tres veces menos que el diésel”.

Con estas unidades se busca reducir de manera considerable los índices de CO2 que afectan diariamente la calidad del aire y la salud de la ciudadanía.

“Si algún camionero o alguna empresa sigue con esa mentalidad de la vieja política de no me audites, no me toques, yo cobro en efectivo y el Estado no interviene, se va, desaparece del mapa; tenemos fila de nuevos empresarios que quieren dar servicio público y tenemos 500 camiones que van a llegar para no batallar un solo minuto en sacar a quien quiera estorbar el proyecto de movilidad de Nuevo León”, advirtió.

García Sepúlveda dio a conocer que durante esta semana acudirán a distintas empresas, así como a la refinería de Pemex, en Cadereyta, para resolver el tema de contaminación que afecta el aire de la ciudad.

Durante le rueda de prensa estuvo presente Hernán Villarreal Rodríguez, Secretario de Movilidad y Planeación Urbana; y José Manuel Valdez Gaytán, Director del Instituto de Movilidad, quien informó que las unidades tendrán una tecnología que emita menos contaminantes, además de una reducción considerable en el costo de mantenimiento.

Con estas acciones buscan garantizar que no sucedan prácticas ilícitas como en anteriores administraciones, además de afianzar un mejor Nuevo León para el futuro.