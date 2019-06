Reportan fallas en teléfonos de 68 y más

Monterrey, México.- Fallas en los números de atención en las dependencias de la Secretaría de Bienestar en Nuevo León han generado irritación entre adultos mayores.

Ciudadanos registrados en el programa 68 y más en la entidad, quienes pretenden aclarar sus dudas, denunciaron que los teléfonos brindados por la autoridad federal no funcionan.

"Marcas a uno de los teléfonos y te dice que no existe", reclamó Anuar Canavati de 68 años de edad, el otro suena ocupado y ocupado".

Se ve claramente que están desorganizados... algo debe de estar fallando".

Hoy se publicó que el Gobierno federal anuncio de la entrega de la pensión correspondiente al programa 68 y más.

Para resolver cualquier duda de los ciudadanos, la Secretaría de Bienestar dio el teléfono 8131-8300, sin embargo, al marcarlo una grabadora informa que el número no existe.

En ese sentido, el área de comunicación social de la dependencia, informó que por fallas técnicas el número se encuentra fuera de servicio.

Y aunque se compartió el contacto 8130-8300, la alta demanda provoca que el teléfono esté en tono ocupado constantemente.

José Martínez Aguilar, ciudadano regio de 79 años de edad, lamentó el problema, tras señalar que por su edad se le dificulta desplazarse a una de las delegaciones.

"Desde el mes de febrero una señorita tomó mis datos y me sacaron una foto pero hasta la fecha no hay nada, no nos llega la pensión", reclamó.