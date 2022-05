Reportan padres contagios de Covid en colegio de Cumbres en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- A un día de que la Secretaría de Salud suspendió los reportes diarios de covid pese al incremento en las estadísticas, padres de familia de un colegio en Cumbres Elite aseguran que hay un repunte y sus hijos se están contagiando.

Tras acusar que el Estado relajó las restricciones sanitarias como si ya no hubiera coronavirus, una madre de familia que se identificó como Laura Morales, dijo que el Instituto Bilingüe Stanford, sobre la Avenida Paseo de los Leones tiene al menos nueve casos detectados en tercero de secundaria.



"Como no frenaron los contagios la semana pasada ni suspendieron clases, ahora resulta que hoy ya anunciaron nueve casos de covid en noveno, en tercero de secundaria, fuera de los que ya estaban enfermos la semana pasada", confirmó.



La versión de los padres es que aunque han pedido la suspensión de clases presenciales por contagios de hace una semana, la escuela no aceptaba suspenderlas porque tenían la orden de la SEP de suspender únicamente cuando sean tres los casos en un mismo salón.



El problema, dicen, es que el esquema de trabajo de ese plantel es de mesas compartidas y salones enlazados, por lo que los alumnos de primero, segundo y tercero conviven y están expuestos al virus.



"El colegio ya no avisa, al inicio sí avisaba, ahorita ya no y el problema también es la Secretaría de Educación y Samuel, que con su política de que tienen que ser tres contagios en un mismo grupo para poder suspender", comentó Morales.



"Yo lo que pido a la Secretaría es que sea más estricta con las políticas, porque la Secretaría primero nos obligó a regresarlos presencialmente y después que solo se suspenden clases presenciales si hay tres casos".



Magaly Ortiz, otra de las mamás, informó que su hijo es de los seis que resultaron positivos en primero de secundaria, fue positivo el jueves y contagio a su hermano menor que está en la misma escuela.



"Le dio dolor de cabeza, fiebre, el de secundaria se contagio el jueves y el sábado su hermano", mencionó, "No hay protocolos estrictos".

Debido a los contagios, los padres aseguraron que los alumnos de noveno tomarán a partir de hoy las clases a distancia y volverán hasta el lunes de forma presencial.