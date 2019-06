Reprochan trato injusto para NL

Cd. de México.-Al cuestionar el rezago y las deficiencias de las clínicas del IMSS en Nuevo León, pese al superávit de más de 34 mil millones que han generado en cinco años por las aportaciones de patrones y trabajadores, legisladores federales del Estado reprocharon el trato injusto por parte de la Federación.

Víctor Pérez, coordinador de los Diputados federales del PAN por el Estado, señaló que promoverán un punto de acuerdo en ese sentido y cuestionó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador esté 'cuenteando' al Estado con apoyos para proyectos sin garantizar los servicios de salud.

"No es posible que hagamos grandes aportaciones, producto del trabajo y el esfuerzo de los nuevoleoneses, y tengamos un trato pésimo en un servicio tan importante como es la salud", dijo Pérez.

El Presidente se ha cansado de estarnos cuenteando y no vemos los apoyos necesarios para darle garantía de servicios médicos a la gente de Nuevo León", añadió.

"El Estado está cansado del trato indigno, porque están echando el dinero a la basura en proyectos detenidos por situaciones de falta de certeza jurídica y otros parados por un desaseo administrativo y en Nuevo León ni para camas y pastillas tenemos".

Hoy se publicó que aunque la delegación del IMSS en el Estado ha generado en cinco años un superávit de 34 mil 660 millones de pesos, la infraestructura está en déficit porque los recursos no se quedan ni invierten en la entidad, de acuerdo con el Consejo Consultivo estatal del Instituto.

El Senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, señaló que es un tema similar al de los impuestos federales, donde el Estado recibe solo una mínima parte de lo que aporta, y para lo que promovió una reforma constitucional para que el 50 por ciento de lo recaudado se quede en el Estado.

"Claro que es una injusticia que todo ese dinero se va al IMSS, a la Federación y regresa a cuentagotas, es parecido al tema de impuestos federales", sostuvo García.

Algo muy parecido debe ser en materia de seguridad social, nos están quitando y solamente nos regresan un 20 por ciento.

"Con eso no hay, no digo dinero para la medicina, no hay ni para los sueldos, entonces urge replantear el sistema de redistribución de los impuestos, de las aportaciones, de los productos y poder tener liquidez para poder invertir en hospitales, camas, aparatos, tecnología, residentes, pasantes, etcétera".

El Senador panista Víctor Fuentes señaló que tan solo en el 2018, la delegación del IMSS en el Estado tuvo un superávit de 9 mil millones y recriminó la falta de apoyos para la infraestructura y servicios hospitalarios en la entidad.

"Muy lamentablemente estos recursos adicionales que estamos generando no se quedan para resolver muchos de problemas que tiene el Seguro Social en Nuevo León", dijo.

Resulta muy importante señalar los múltiples problemas de infraestructura, de equipo médico, personal, medicamentos, material de curación y demás insumos que son insuficientes.

"Todos estos problemas y carencias", insistió, "se pudieran solucionar si esos recursos que son nuestros, pues se trata fundamentalmente de cuotas obrero-patronales, se quedarán aquí en Nuevo León".