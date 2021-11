Samuel García anuncia creación de oficina para “no más moches” en Nuevo León

Nuevo León.- Porque la atención ciudadana en trámites de documentos importantes es una de las prioridades en el estado de Nuevo León, este día el gobernador Samuel García Sepúlveda dio a conocer la creación de una oficina más en su administración, esto con única finalidad de que las personas puedan realizar sus compromisos sin problemas alguno ni retrasos ya que el tiempo de cada uno es valioso.

Fue a través de redes sociales donde el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda dio a conocer la creación de la oficina del “Ombudsperson” en donde dejó en claro que será el encargado de vigilar que no haya ningún moche ni contratiempos en los trámites que las personas hagan, ya que en algunas veces, las personas que acuden a realizar un trámite, suelen pasar horas y horas esperando que se resuelva la situación tratada.

“El Nuevo Nuevo León no va hacer batallar a la gente, por eso en el presupuesto del año que entra viene una partida para una partida muy importante, el Ombudsman que va a vigilar que no los hagan batallar, que no vuelvan a pedir moches, que no los traigan dando vueltas”, expresó el mandatario del estado de Nuevo León durante un video colgado en su cuenta oficial de Facebook.

Samuel García Sepúlveda agregó que la oficina estará en el Pabellón y también se podrán hacer los trámites que los ciudadanos requieran en línea. Esto el mandatario lo propuso luego de tomar el ejemplo de una ciudadana que acudió a realizar un trámite, sin embargo, tenía un error en el nombre, siendo esa la segunda vez que le ocurría esa situación. “Lourdes llegó y me dice que se habían equivocado en el nombre y era la tercera vez que venía”, expresó.

“En 20 minutos vamos arreglar las cosas, ya no van a batallar, estamos para servirles y, por eso, en el presupuesto viene una partida para que haya una oficina especializada de no más moches, no más estorbos. Vamos a agilizar, digitalizar todos los trámites para que no anden batallando ni dando vueltas”, añadió el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.