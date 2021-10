¡Samuel García debe estar orgulloso! Mariana Rodríguez se disfraza de princesa

Nuevo León.- Una vez más Mariana Rodríguez Cantú, primera dama de Nuevo León ha dado de qué hablar en redes sociales, luego de que al llegar al Palacio de Gobierno apareciera vestida como unos de los personajes más icónicos de Disney, la “Cenicienta”.

Fue el propio Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, quien compartió un video en una de sus historias de su cuenta de instagram, en donde se aprecia a su esposa entrar a la oficina con el disfraz causando asombro.

Sin duda alguna Samuel García Sepúlveda y la influencer Mariana Rodríguez Cantú desde el inicio de su relación han causado revuelo en las diversas redes sociales por su forma de compartir su vida en ellas, y es que constantemente comparten fotografías o videos como este colgado en la historia del mandatario de Nuevo León.

Historia subida por el gobernador de Nuevo León. / Foto: Captura Instagram

Cabe recordar que hace días, el funcionario estatal compartió un video en donde la influencer se puso una botarga de un dinosaurio, situación que le generó mucha gracia.

“@marianardzcantu ya consiguió su disfraz para la fiesta de halloween del DIF. ¿Recuerdan la villa de los pequeños que les gustaban los dinosaurios? Bueno pues aquí el de Toy Story jajajaja”, describió en aquel video García Sepúlveda.

Estos personajes suelen ser muy activos en redes sociales, pues constantemente suben fotos o videos de las actividades que realizan durante su trabajo o incluso en el hogar. Sin embargo, algo que recientemente también causó furor fue un meme que circuló en donde se les comparó con la ex pareja presidencia conformada por Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera, mismo, que no hizo mucha gracia especialmente a Mariana Rodríguez Cantú.

Aquella imagen comparativa que publicó un perfil de instagram aparece de un lado Peña Nieto y Rivera, mientras que del otro Samuel García y Mariana Rodríguez, con la frase de “Va a suceder otra vez”, la fue respondida por influencer quien de tajo escribió que “hay niveles... ya verán que no”.

Por su parte, también el gobernador de Nuevo León, no dejó pasar la oportunidad de responder a través de una historia en su cuenta de instagram en donde colocó el mismo meme comparativo y con bien sentido del humor pidió no ser comparado con el ex presidente de la república Enrique Peña Nieto.

“Jajajajajajaja no me comparen con Lord Peña”, escribió García Sepúlveda al compartir la fotografía en su cuenta de instagram.