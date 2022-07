Samuel García descarta "tarifazo" al agua en Nuevo León por el momento

Nuevo León.- Este lunes, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aclaró que, por el momento, su gobierno no aumentará la tarifa en los recibos de agua.

En este sentido, dejó en claro que su propuesta consiste, en un primer momento, en la creación de un Consejo dentro de la dependencia de Agua y Drenaje, organismo que, eventualmente, sería el encargado de recomendar una actualización a la tarifa del vital liquido.

Durante una gira de trabajo en Anáhuac y la frontera con Estados Unidos, García Sepúlveda dio a conocer que su idea consiste en proponer a expertos en la materia para el Consejo, que estaría integrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Agua y Drenaje, el Estado y las universidades, a fin de que sean estos los que analicen una nueva tarifa en un futuro.

“El día de ayer se dio un mensaje de reflexión de pensar en un futuro, y ahora sigue invitar a todas las partes para integrar un Consejo, estaría formado por Conagua, Agua y Drenaje, gobierno del Estado, universidades, fondo del agua y que de manera técnica nos recomiende a Agua y Drenaje (la actualización) y es un Consejo a futuro al 2050, no hay prisa de hacerlo ahorita", detalló García Sepúlveda.

En este sentido, el mandatario estatal reiteró que el aumento en el precio del agua potable no es para "ahorita", sino que su planteamiento consiste en la creación del organismo que en un futuro propondrá de cuánto será el incremento al recibo.

“No, no, (ahorita) no es subir tarifas, es crear un Consejo que en un futuro o en los siguientes años haga una recomendación de cómo se debe aplicar la tarifa para que no sea discrecional o política, es un consejo a futuro, hay segmentos, los de más arriba que para ellos es muy barata el agua, mientras no haya una tarifa justa, no hay ahorita tarifazo, nada más es una recomendación, es una idea, me quedan cinco años de gobernador”, remarcó.

El pasado fin de semana, el gobernador Samuel García pidió a los industriales, al sector agrícola, a los ejidatarios y a la ciudadanía en general un "empujón" para cuidar el agua a través de la tecnología y la eficiencia, ello ante la crisis que atraviesa el estado de Nuevo León desde hace unos meses en relación a la escasez de agua.

"Hemos reparado fugas diario, hemos cambiado medidores, hemos puesto reductores en casas que abusan en el consumo, obviamente y muy importante acuerdos con la industria, con el sector agrícola para que de manera temporal, espero este verano, nos cedan volúmenes de agua para abastecer el déficit de 30 por ciento que tiene la ciudad", indicó el pasado domingo.