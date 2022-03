Samuel García elimina uso obligatorio de cubrebocas en exteriores en Nuevo León

"Gracias a que todo mundo respetó las medidas de salud, después de dos años, ahora será posible por lo pronto no usar cubrebocas en espacios abiertos", subrayó.

" Le quiero decir a todo Nuevo León que a partir del próximo domingo ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos . Quedará opcional para cada ciudadano el uso de cubrebocas cuando estén al aire libre", explicó el gobernador estatal.

En conferencia de prensa, Samuel García dio a conocer este jueves 10 de marzo que el uso de cubrebocas dejará de ser obligatorio en Nuevo León , aunque cada ciudadano podrá elegir si utilizarlo o no.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.