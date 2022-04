Samuel García pide "permiso" a ciudadanos para comprar avión y estimular lluvias

" Primero que dejen de autorizar permisos para construir en los cerros se los están acabando . Sin árboles no hay oxígeno y no hay como ayudar a que ocurra el ciclo del agua. Si se va a construir casas, fábricas lo que sea deberían de tener todas un mínimo de área de verde y en casa por lo menos de uno a 2 árboles dependiendo el tamaño", sugirió otra ciudadana.

" Es mejor REFORESTAR , ayuda a la retención de humedad, a la ciudad le falta mucha reforestación y sobre todo los cerros de la Silla, las Mitras, Loma Larga, Topo Chico, se los están comiendo en contruir casas, departamentos y demás ya no más!", comentó una usuaria.

Sin embargo, la sugerencia del emecista no fue bien recibida del todo por la ciudadanía, pues en diversos comentarios de la publicación se leen opiniones de usuarios que consideran que una mejor idea sería reforestar Nuevo León

"QUE FELICIDAD. LA SIERRA DE SANTIAGO AMANECE MOJADA, HÚMEDA Y CON MUCHA NEBLINA. ME REPORTAN INCENDIO CONTROLADO / LIQUIDADO. Pregunta sería ¿Compramos un avión especial para cuando existan nubes / condiciones bombardear yoduro de plata y estimular lluvia? ", cuestionó Samuel García a la población regia.

