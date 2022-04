Samuel García prohíbe las carnes asadas en Sierra de Santiago tras incendio forestal

"No se vale, insisto, que por un ignorante que prende una fogata estuvimos una semana, gastamos millones de pesos, pusimos 400 rescatistas en peligro por una persona irresponsable e ignorante, ya se presentó denuncia penal", advirtió Samuel García .

" Prohibido fogatas, prohibido carnes asadas , lleven otro alimento, lleven lonche, va haber retenes en todas las entradas de la sierra, ya está el decreto firmado y publicado, vamos a confiscar cualquier artículo inflamable , cerillos, encendedores, cigarros, carbón, leña. Sé que no es gustoso este anuncio, pero es necesario porque ya no aguantamos ni un incendio más", aseveró.

Samuel García adelantó que por decreto las autoridades instalarán retenes en cada entrada de la Sierra de León para confiscar artículos inflamables, como cerillos, cigarros, encendedores, leña, y sancionar a sus portadores, pues dadas las condiciones en las que se encuentra, ya no resistiría otro incendio forestal.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.