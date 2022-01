Samuel García prohíbe reuniones y anuncia regreso a clases "hibrido, mixto y voluntario" en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un regreso a clases "hibrido, mixto y voluntario", prohibición de reuniones sociales y cero tolerancia para negocios que no respeten los aforos permitidos fueron algunos de los "ajustes" que hoy anunció Samuel García, gobernador de Nuevo León, ante el incremento de la pandemia en la entidad y en todo México.

Mediante una rueda de prensa, transmitida en sus redes sociales, el mandatario emecista dijo que los nuevos protocolos sanitarios serán aplicados en el norteño estado a partir de mañana, aunque advirtió que algunos ya se aplicaron desde anoche debido al desinterés que han mostrado los casinos por prevenir los contagios del Covid-19.

Sobre el regreso a clases, Sofialeticia Morales, Secretaria de Educación de Nuevo León, y el gobernador dejaron en claro que este se dará a partir de mañana lunes 10 de enero bajo la modalidad híbrida y tanto las escuelas como los padres de familia podrán decidir si se manda o no a los hijos a las aulas.

Samuel García dijo que el avanzar con clases en las aulas se da gracias a un análisis y encuesta que realizó la secretaría de Educación, de Salud en conjunto con personal docente y padres de familia, concluyéndose que esta es la mejor opción y la decisión la sustentan en tres puntos:

1) "La escuela se convierte en un refugio inclusive más seguro que en su casa" y no habrá límite de aforos.

2) En el estado hay más 50 mil niños que han sido vacunados contra el Covid-19 con el programa de vacunación transfronterizo que se ha concretado en Estados Unidos, nivel de vacunación que dijo "no lo tiene ningún estado de la República".

3) Se abrirá una plataforma de registro de niños vacunados en la entidad, pues asegura que la cifra de menores vacunados podría alcanzar los 200 mil inmunizados.

Al personal docente de Nuevo León, el gobernador les anunció que el próximo miércoles 12 de enero arrancará la vacunación masiva contra el Covid-19, por lo que invita a participar en esta nueva jornada.

La invitación hacia la sociedad en general a quedarse en casa, la prohibición de fiestas y la exigencia hacia los funcionarios públicos a solo salir de casa si se irá a trabajar son otros de los anuncios que hoy dio Samuel García.

"El día de hoy, el llamado exhaustivo, enérgico, no salgan si no es necesario y prohibido reuniones sociales, no es momento... si no es necesario salir no lo hagan, privilegien el estudio desde casa, privilegien el home office, el trabajo en casa, privilegien las compras en línea, traten de no salir y si lo hacen siempre mascarilla clínica, lavándose las manos, sana distancia, cuidándose. Hoy lo hago como gobernador exhortando enérgicamente a la sociedad y exigiéndolo al gobierno, funcionarios públicos prohibido salir, más que a trabajar y si es necesario y si no guardémonos, cuidémonos", enfatizó.

Respecto a los operativos que estarán aplicando diversas corporaciones de seguridad y sanitarias en todo el estado, Samuel García dijo que "va haber tolerancia cero" para los negocios que no cumplan las medidas sanitarias.

"Un cine, un teatro, un restaurante, lo que sea, que no cumplan las medidas y hasta más de la mitad de aforo se va a clausurar, sino me creen pregúntele a los casinos como les fue ayer: cerramos ocho... Queremos que la ciudadanía sea responsable y el gobierno hará lo propio", advirtió.

Así han aumentado los contagios de Covid-19 durante los últimos días en Nuevo León. (Captura)

Sobre la reacción ante el alza de nuevos contagios y posibles hospitalizaciones, el gobernador dijo que la titular de la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, ya se ha coordinado con los hospitales del estado para, de ser necesario, habilitar nuevos pisos Covid. Asimismo, convocó a los nosocomios privados a estar listos por se requiere de su ayuda.

Finalmente, pide a la sociedad a estar atentos a las transmisiones en vivo que que se estarán emitiendo todos los días martes, jueves y domingo, aunque puntualizó que en las redes oficiales del Gobierno del Estado de Nuevo León diariamente habrá nuevas noticias.