Samuel García quiere convencer a "El Bronco" para regreso a clases presenciales en Nuevo León

Monterrey.- El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, se dijo a favor del regreso a clases presenciales y aseguró que está intentando convencer a Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", para hacerlo posible en el próximo ciclo escolar.

En entrevista para el programa Nuevos Cambios, Samuel García recordó que será hasta el próximo 4 de octubre que tomará protesta como gobernador de Nuevo León, por lo que no tiene ningún poder para decidir el regreso a clases presenciales, aunque está haciendo todo lo "humanamente posible" para convencer a "El Bronco".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Yo les quiero decir que hoy en día soy gobernador electo, tomo posesión hasta el 4 de octubre, no tengo ni potestad ni poder para decidir el regreso. Estoy haciendo todo lo humanamente posible en mi capacidad para convencer al actual gobernador que sí haya regreso a clases voluntario", dijo.

Leer más: Presunto rapto de una niña en Zuazua, Nuevo León, causó movilización

El futuro mandatario estatal aseguró que el 70% de madres y padres de familia de Nuevo León están de acuerdo con el regreso a las aulas con modelo híbrido, mientras que el 30% restante está en contra, pues consideran que el riesgo por Covid-19 persiste.

"Sí hay papás que tienen la firme creencia que los niños no están listos o que la escuela de su colonia no está adecuada, no pasa nada, habrá un modelo híbrido; pero sí hay un 70% de padres que quiere que los niños regresen", añadió.

En ese sentido, Samuel García adelantó que impulsará el regreso a clases presenciales para guarderías, estancias infantiles, educación básica pública y sobre todo privada, a fin de que todo se normalice pronto.

"Tenemos que dejar que ya corran, que esto se normalice y seguirnos cuidando, porque muchas de estas restricciones son en virtud del aumento de contagios", dijo ante la reciente decisión del gobierno regio de suspender indefinidamente el retorno a las aulas.

Leer más: Cómo descargar la boleta de calificaciones de la SEP paso a paso

El gobernador electo de Nuevo León insistió a la población seguir cuidándose contra el Covid-19 para que "el regreso a clases sea cuanto antes".

Por último, informó que la Secretaría de Educación estatal está elaborando dinámicas para atender el impacto socioemocional de los niños durante la pandemia y determinar qué tanto afectó la modalidad de clases virtuales en sus conocimientos escolares.

Récord en contagios de Covid-19

Síguenos en