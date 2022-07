¿Samuel García recibe "lluvia de mentadas" en la calle? Esto sabemos sobre el video viral

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, recibió una "lluvia de mentadas" mientras grababa un video en un carretera del estado, un bochornoso momento que se volvió viral en redes sociales, pero resultó ser falso.

El video comenzó a circular en redes sociales el viernes 29 de julio de 2022, y en él se observa a Samuel García presumiendo los avances en las obras de la carretera interserrana en Monterrey.

Mientras el gobernador de Nuevo León habla en la transmisión en vivo, se escucha a cada auto que pasa por el lugar dedicarle una "mentada de madre" a Samuel García con el claxon.

"Aquí estamos pasando por la carretera antigua allá en Cadereyta, y ya está también el puente del otro lado, y ahí va avanzando el periférico que tiene que terminar en la carretera nacional, ahí por Canoas, mira nomás qué fregonancia", dice el emecista mientras se escuchan el claxon de los autos con su "lluvia de mentadas".

El video del mandatario regio recibiendo supuestos insultos por parte de los automovilistas no tardó en volverse viral en redes sociales, donde internautas se burlaron de Samuel y su aparente impopularidad.

"Cuando Samuel García sale al mundo real", "Le llovió, pero pura mentada de madre", son algunos de los comentarios de usuarios en Twitter.

Video de Samuel García es falso

Sin embargo, algunos usuarios señalaron que el video en cuestión está editado, pues en la transmisión original difundida en las redes sociales del político regio no se escuchan las "mentadas" de los autos al pasar.

Al parecer, el sonido de los vehículos "mentando" a Samuel García fue sobrepuesto al video original, en el cual sí se escuchan algunos autos pitando al político, aunque con la intención de saludarlo, por lo que el video viralizado es falso.

Lo cierto es que los insultos contra Samuel García en redes sociales por la crisis de agua en Nuevo León han llegado a provocar el disgusto del mandatario, que en junio pasado se quejó de las "mentadas" que recibe en redes sociales.

Ante la prensa, el gobernador regio se mostró molesto por los insultos en su contra debido a la falta de agua en Monterrey, asegurando que ese problema no es su culpa, sino que le corresponde a a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mientras que los cortes de luz le tocan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejo CFE, y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si me tocara el abasto del agua, pues no señores, el abasto de agua le toca a Conagua, el abasto de luz a CFE", se quejó.

"Yo aguanto vara y sé que no es nuestra culpa", agregó Samuel García tras criticar las "mentadas" que le dedican en redes sociales.