Samuel García reconoce que Colosio sería un buen candidato para 2024

Nuevo León.- Samuel García Sepúlveda, gobernador del estado de Nuevo León reconoció a Luis Donaldo Colosio Riojas tiene un buen perfil para ser candidato a la presidencia en las elecciones de 2024, siempre y cuando cumpla con la ciudad de Monterrey.

Así lo mencionó el gobernador de Nuevo León, quien también manifestó su apoyo para impulsar al ahora alcalde en caso de que decida competir en 2024; "Claro (que es un buen candidato), pero primero tiene que cumplirle a Monterrey y yo lo voy a ayudar en Nuevo León para que sea el mejor Alcalde de Monterrey", afirmó.

En entrevista en el marco de la Convención Nacional de Movimiento Ciudadano, indicó que su partido está listo para dar la batalla rumbo a la elección presidencial.

En entrevista en el marco de la Convención Nacional del partido Movimiento Ciudadano, García Sepúlveda dijo que está preparado para dar lucha rumbo a las elecciones presidencias, y destacó que se siente orgulloso de también se le reconozca como un posible prospecto que podría ganar los comicios.

Mencionó que a la fecha hay muchas encuestas que lo ponen a él, así como al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y al alcalde, Luis Donaldo Colosio Riojas como posibles candidatos presidenciales.

"Hoy en muchas encuestas pues hay perfiles como el de Luis Donaldo Colosio, como el de mi amigo Enrique Alfaro y como el de un servidor, eso no es más que motivo de orgullo", reiteró.

El gobernador explicó que si bien tiene la mira sobre la carrera presidencial, eso no lo ha distraído en sus obligaciones en la administración de Nuevo León, pues aseguró estar concentrado en sus deberes.

"No me bajo ni me subo, estoy concentrado en Nuevo León y para mí hoy el mensaje importante que hay que lanzar desde Movimiento Ciudadano es que Movimiento Ciudadano es el futuro y que va a gobernar al País", expresó.