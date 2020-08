Se arroja de vehículo en movimiento en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Una discusión entre el conductor de una camioneta y una mujer que lo acompañaba terminó con ella herida luego de que abrió la puerta y se aventó al pavimento, en la Colonia Del Valle, en San Pedro.



El incidente fue reportado a las 11:30 horas en Calzada San Pedro, entre Río Mississippi y Calzada Del Valle.

Al lugar acudió personal de Protección Civil y policías municipales.



La lesionada fue identificada como Sara Johana Guadalupe Tapia Hernández, de 22 años.



Una fuente indicó que la mujer sufrió una herida en la cabeza, además de raspones en los brazos y golpes en las piernas.



Tapia Hernández fue subida a un auto particular para ser llevada a recibir atención médica.



El conductor de la pick up Ford fue identificado como Ricardo Ruiz Rangel, de 47 años, señaló el informante.



Según la investigación, ambos venían discutiendo y él tomó el celular de ella para arrojarlo por una ventanilla.



Siguieron con la pelea verbal hasta que ella abrió la puerta y se arrojó.



No se ha precisado la relación que tienen ni el motivo de la discusión.

