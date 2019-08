Se atoran migrantes abandonados en NL

Monterrey.- Luego de ser abandonados a su suerte en Monterrey, cientos de migrantes permanecen "atorados" en la ciudad.

Mientras que algunos evalúan qué hacer, otros se preparan para llegar nuevamente a Estados Unidos, para regresar a su país o para, incluso, establecerse en Monterrey.

Marcos Celaya, un hondureño de 40 años, quiso entrar a Estados Unidos con su hijo Herlin, de 15 años, y ahora está varado en Monterrey, donde busca subsistir mientras llega su audiencia en la frontera para solicitar asilo.

"Ahorita a ver cómo hago para la estadía aquí", dijo.

"Quiero esperar la fecha (de audiencia) a ver si ganamos... o si quiera que pase él (su hijo).

"Yo confío en Dios. Yo sé que todo me va a salir bien".

Contó que salió de Honduras porque le dijeron que toda la gente estaba pasando a Estados Unidos.

Igualmente, Cristerson, un hondureño de 18 años, dice que insistirá en llegar a Estados Unidos.

"¿Que si me voy a regresar?", respondió. "No. Ya llegamos aquí y voy a hacer la lucha, y voy a pelear el caso. No me quiero regresar".