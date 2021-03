"Se bañan perritos con cariño", Jonathan de 7 años abre su negocio para ahorrar para su carrera

Monterrey.- En Nuevo León Jonathan, un niño de siete años emprendió su propio negocio, donde baña perritos "con cariño", de acuerdo a la publicación que hizo su mamá en Facebook, el dinero que obtenga lo ahorrará para su carrera, ya que sueña con ser médico veterinario.

El pequeño Jonathan hizo un dibujo donde anuncia su negocio aclarando que los perritos "se bañan con cariño", y que serán "más felices y más limpios", en el dibujo también pone sus precios el cual varía dependiendo el tamaño de la mascota y lo que incluye el baño.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Se bañan perros. Perros chicos $60.00. Perros medianos $80.00. Perros grandes $100.00. Incluye: Jabon antipulgas. Shampoo antipulgas. Perfume. Baño adecuado" Se puede leer en el dibujo que hizo Jonathan.

Leer más: ¿Por qué Nutella es tendencia?, te dejamos los mejores memes

Mamá de Jonathan publica el anuncio

Esthreya, madre del pequeño, fue quien publicó el dibujo en sus redes sociales, mencionando que Jonathan atiende por citas, esto para no que no afecte sus actividades escolares.

"Amigos, mi hijo me pidió que pusiera su negocio en Facebook, está empezando su negocio de bañar perritos. Obvio como toda una familia emprendedora no le quitaremos la intención, agregando que está muy emocionado y motivado ya que este pasado domingo empezó y le fue muy bien! le estamos inculcando el ahorrar y me parece muy bien que elija ahorrar para su profesión (como él dice) #DoctorVeterinario por lo pronto le sugerí que trabajará por citas para poder ajustar horarios que no afecten a sus actividades escolares y personales ya que tiene 7 años y será supervisado por mi para poder apoyarlo y estar al pte.

Si alguien ocupa y le gustaría apoyarlo, para bañar a sus perritos me mandan mensajito

¡MUCHAS GRACIAS! Y TODA LA BUENA VIBRA PARA EL CAMPEÓN." se lee en Facebook.

El negocio de Jonathan de bañar perros está en la colonia San Andrés (Huinala), en Apodaca, Nuevo León y puedes agendar tu cita marcando al 81 2050 3529, también cuenta con una página de Facebook llamada Bien bañado "WOW", donde te puedes contactar con él para poder agendar tu cita.

Dibujo de Jonathan para su negocio para bañar perros/Foto: FB

Tras el éxito que tuvo el negocio en la página de facebook anunció que sólo atendería los días domingos.

"Por el momento mi mami me dará oportunidad de realizar mi negocio solo los Domingos, para no perjudicar en nada mis actividades escolares y personales. Este domingo 7 ya lo tengo saturado"

Leer más: "Ya supéralo, mujer": Lanza Panam tenis con temática feminista y le llueven criticas

También mencionó que sólo se recibirán perros cachorros que les guste el baño, "sean amigables, amorosos, para no pasar por ningún riesgo, mi mami va a recibirlos y si ella se siente insegura o decide que no podemos darles el servicio por seguridad mía y la de su cachorro, con toda la tristeza de mi corazón les tendremos que negar el acceso"