Se deslinda Samuel García del abasto de agua, "le toca a Conagua"

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se deslindó de ser responsable en el tema del agua el pasado miércoles en una conferencia de prensa, esto después de ser acusado por la escacez en Monterrey.

La Zona Matropolitana sufre una crisis de agua que ha conllevado a fuertes medidas limitando el acceso del vital líquido a la población a solamente ciertos horarios.

Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejo CFE. Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua.