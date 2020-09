Se queda dormido y provoca incendio con un cigarro en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Al quedarse dormido con un cigarrillo encendido, un hombre provocó un incendio en el cuarto en el que se quedaba, esta madrugada en la parte alta de la Colonia Independencia, en Monterrey.

Los hechos se registraron alrededor de las 3:00 horas en el domicilio marcado con el número 708 de la calle Carlos Ozuna, casi en su cruce con Coahuila.

En el lugar, un hombre que aparentemente se había quedado dormido con un cigarro encendido se despertó al percibir olor a humo.



El lugar se había prendido en llamas, consumiendo ropa, sábanas y un colchón a su paso.



Vecinos del lugar comenzaron a rociar agua con tinas y mangueras, pero no fue sino hasta que llegaron elementos de Protección Civil de Monterrey y Bomberos Nuevo León, que el siniestro fue controlado.



El propietario de la vivienda, identificado como Jesús Macías Vázquez, indicó que no supo en qué momento se prendió el fuego y solo se puso a salvo cuando el humo lo despertó y las llamas amenazaban con propagarse.



No se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales en el sitio.