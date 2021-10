Seguidoras de Mariana Rodríguez se cortan el cabello como ella, "Como la Mariana"

Monterrey, Nuevo León.- La influencer y primera dama del estado de Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, mostró su lado más noble e hizo una acto de amor y solidaridad con un niño con leucemia y se cortó el cabello junto con él para brindarle apoyo.

Momentos antes de que Mariana Rodríguez se cortara su rubia cabellera hizo el anuncio que de que raparía a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram en donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, quienes le aplaudieron su acto que realizó el pasado sábado 23 de octubre.

Sin embargo la decisión cambió, según su versión y no se rapó solo se cortó el cabello cortito, debido a que el menor prefirió que el corte tuviera margen por lo menos para un "peinado con picos".

Leer más: "Es de lo que menos puede presumir": Anaya cuestiona lucha de AMLO contra la corrupción y su visita a la ONU

Pese a que no todos los comentarios en las redes sociales fueron de admiración y felicitaciones, sus fieles seguidoras se cortaron el cabello, "Como la Mariana", la esposa del gobernador de Nuevo León impuso moda entre las regias.

Por otro lado algunos cibernautas reaccionaron con memes al acto de Mariana debido a que no se rapó, incluso la compararon con Lady Di.

Algunas de sus seguidoras se cortaron el cabello como ella y subieron fotografía con la leyenda de "Look de Mariana imponiendo moda".

Otra de las seguidoras subió foto con su cabello corto y escribió, "Como la Mariana y por la misma razón", otra escribió junto a su foto, "Si yo sabía que este corte es un boom".

Mariana Rodríguez acudió al DIF Capullos ubicado en la colonia Valparaíso en el municipio de Guadalupe y minutos después de las11:00 horas se cortó el cabello junto a un niño que es tratado por leucemia del cual mencionó que se "enamoró".

La primera dama declaró que en el reporte del niño aparece que la mamá decidió no llevarlo a las quimioterapias porque se le caía el cabello y tras volver al tratamiento notaron que estaba más decaído de lo normal.

"Ya era necesario hacerle un corte porque se le puede infectar la herida, la comida... no quiso raparse, me lo corté con él para acompañarlo en el proceso ya que sus papás no están con él", mencionó Mariana.

Leer más: Juez niega amparo a Félix Gallardo, el "Jefe de Jefes"; deberá pagar más de 20 millones de pesos

El cabello de Mariana será entregado en trencitas a la fundación Manitas Pintando Arcoíris para crear algunos flecos.