Señala Dante que Mariana Rodríguez es activo importante para MC

Monterrey.-En el cierre del Encuentro Nacional de Diputadas y Diputados federales y locales de MC, el también Senador señaló que en todos los lugares a los que acude, jóvenes le piden que invite a la presidenta de Amar a Nuevo León.

"Mariana es una joven que tiene un carisma excepcional", dijo.

"En todos los lugares en los que asistimos nos dicen los jóvenes y las mujeres que le mandan una saludo a Mariana Rodríguez, que la quieren invitar a que asista a los actos de Movimiento Ciudadano y la verdad le he dado sus saludos, pero no le he pedido que asista a los actos.

"Sin embargo, hoy si le quiero pedir, a nombre de los Jóvenes en Movimiento, nos haga el favor en la próxima Convención Nacional para la renovación de los órganos de dirección de Jóvenes en Movimiento los días 23 y 24 de septiembre, que Mariana Rodríguez pueda hablar como joven, con los jóvenes de Movimiento Ciudadano que la respetan, que la reconocen y que la admiran como uno de los más importantes activos de Movimiento Ciudadano, una mujer que sabe comunicarse con las nuevas generaciones".

Delgado aplaudió las acciones de Rodríguez en áreas como el DIF Capullos y señaló que ha construido una imagen vigorosa de MC.

"Los niños son muy importantes para Movimiento Ciudadano, donde Mariana Rodríguez ha demostrado el cariño que tiene y está dedicada, en cuerpo y alma, a atender a la niñez que lo requiere de Nuevo León".

Te recomendamos leer:

El líder nacional de MC destacó también la participación de mujeres en la Cámara de Diputados y Senadores de este partido.