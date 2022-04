"Si me han estado amenazando y no tengo miedo a nada": Papá de Debanhi Escobar

Monterrey, Nuevo León.- El papá de Debanhi, Mario Escobar, aseguró que ha recibido amenazas de muerte por tratar de encontrar la verdad en la muerte de su hija.

Antes de ingresar a una reunión en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las mujeres, Escobar dijo que no tiene miedo de lo que le pueda pasar.

"No tengo miedo a nada", sostuvo, "y no me importa que me sigan amenazando de muerte".

"Si me han estado amenazando", agregó, "no sé quién, pero le dije a mi hija que en la bóveda de Dios hay tres lugares y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad voy a llegar".

Escobar ingresó a la reunión poco después de mediodía y se ha extendió por tres horas.

Ayer, en la rueda de prensa que ofreció junto a autoridades de la Fiscalía, Escobar dijo que hoy podría revelar los resultados de la autopsia practicada a Debanhi por un equipo particular contratado por la familia.