Sí te rapas, hazlo y ya, sin show: El duro mensaje de una sobreviviente de cáncer a Mariana Rodríguez

Nuevo León.- Ante el acto de muestra de apoyo con un niño con leucemia Mariana Rodríguez ha recibido comentarios de admiración y respeto pero también negativos en donde señalan que usó al pequeño para fines políticos.

Y una de las personas que la "atacó" por su acto fue una mujer sobreviviente de cáncer, quien le dice que no se rapó como lo dijo llorando en su historia de Instagram la mañana de este sábado.

La sobreviviente dice que ella perdió todo su cabello y que sí se rapó, menciona que ella solo se hizo un corte italiano por cierto bastante mono.

La mujer sobreviviente de cáncer relató su opinión en una columna, en donde se dirige a Mariana Rodríguez cuestionándola si su esposo, el gobernador Samuel García, está contento porque te vez ahora más guapa, o acaso está sufriendo porque lo has hecho quedar bastante mal, a él y a su gobierno que viene a ser puro show.

"Porque eso no es raparse, Mariana. Eso, querida, no es estar igual que un niño que pasa por un proceso de quimioterapia y pierde todo el cabello. Marianita, así no.

La autora de la columna menciona que le quedó muy bien el look a Mariana, recalca que es hermosa y que se le ve divino el corte pero que eso no es raparse, y deja claro que eso no fue solidarizarse genuinamente con una causa, y que solo usó al niño para tener el centro de los reflectores encima de ella.

"Créeme que me hubiera callado al verte rapada. Te habría admirado, a pesar de que evidentemente lo habrías hecho para ganar adeptos políticos. Pero, ni hablar: no cumpliste".