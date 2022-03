Solo por la pistola son 2 años de cárcel: Samuel García sobre El Bronco

Nuevo Léon.- Samuel García presume que la pistola hallada a El Bronco, significan al menos dos años de cárcel para el ex candidato a la presidencia de México.

En conferencia de prensa, el gobernador de Nuevo León Samuel Alejandro García Sepúlveda declaró que la pistola encontrada en las propiedades del ex gobernador de Nuevo Léon y ex candidato a la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, podría provocar una sanción de dos años de cárcel.

Cabe señalar que Samuel García se refiera la pistola Magnum .357, ubicada en una propiedad de El Bronco, en el municipio de Galeana, Nuevo León, el pasado sábado 19 de marzo del 2022.

En conferencia de prensa, Samuel García, militante del partido político Movimiento Ciudadano, expuso que ese revólver es de uso exclusivo del Ejército, e implica prisión preventiva oficiosa.

"El arma que encontraron es un arma prohibida", expresó el gobernador de Nuevo León.

"En la Constitución federal, Artículo 19, desde el año 2019 viene expresamente que se aplicará prisión preventiva de oficio: no hay nada qué valorar, no hay nada qué llevar a un Juez", añadió, "esa arma, que estaba en su propiedad, que se encontró en un cateo: Magnum tres y pico, no sé qué... está prohibida.

"Esa arma por sí sola es merecedora de una carpeta (de investigación), de prisión preventiva oficiosa que según la Corte debe durar dos años, aparte de la carpeta de enriquecimiento".

García sostuvo que su Administración va a "empapelar" un caso por los probables delitos de enriquecimiento ilegítimo y recursos de procedencia ilícita por lo hallado en la finca que construyó el "Bronco" en su natal ejido Pablillo, y él tendrá que demostrar su legal procedencia.

"Hay mucho que estudiar de cuánto cuesta todo lo que hay ahí, y cómo y quién lo pagó", dijo.

"(Hay) ganado fino de alta genética, que es caro; los caballos pura sangre, que son muy caros; las armas, las municiones, los 2 millones y pico que encontraron", añadió, "está obligado a demostrar el origen lícito, no el Estado... él está obligado a comprobar que salió de un origen lícito".

El ex Gobernador Jaime Rodríguez Calderón abordó el tema de las acusaciones contra su antecesor en la conferencia de salud de este jueves, en la que aseguró que no se trata de un distractor de los problemas que enfrenta el Estado, como la crisis del agua o la inseguridad.

"Hay algunos críticos que dicen que me ando distrayendo con lo del Bronco, pues hoy les quiero decir que no nos distraemos de construir el nuevo Nuevo León, porque Roma no se construyó en un día", expuso.

"Pero era muy importante sancionar la corrupción del Gobierno anterior. No es revancha, es simplemente aplicar la ley, hacer justicia".