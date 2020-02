Tec de Monterrey: Ocho años de transformación

Monterrey, Nuevo León.- En el marco de la Reunión Anual de Consejeros que se llevará a cabo la próxima semana en esta ciudad, el Tec de Monterrey llevó a cabo su Asamblea Anual Ordinaria de Asociados en la que se dieron cita líderes de distintas comunidades de México cuya responsabilidad es salvaguardar la visión y valores del Tecnológico de Monterrey, coadyuvar en el establecimiento y cumplimiento de su estrategia, así como en la gestión de sus recursos y talento.

Desde 2012, el Consejo es presidido por José Antonio Fernández Carbajal y está conformado por 19 miembros, destacados líderes empresariales y de la sociedad civil, quienes son responsables de la operación, gobernanza y funcionamiento del Tec.

Durante su mensaje, José Antonio Fernández destacó la labor de los miembros de la Asamblea y los exhortó a seguir siendo propositivos, conscientes, y altamente responsables con la sociedad.

“A nombre de todos los que representamos la Asamblea de Asociados los invito a reconocer y a usar todas las grandes aportaciones hechas por hombres y mujeres convencidos de que la educación es el mejor legado que podemos dejar a las futuras generaciones”, afirmó.

Fernández Carbajal reconoció también la labor realizada por Salvador Alva durante su gestión y mencionó el proceso que se llevó a cabo para designar al nuevo presidente del Tec de Monterrey que entrará en funciones el 1 de julio de 2020.

Por su parte, Salvador Alva, recordó la primera reunión con los integrantes de la Asamblea y mencionó los objetivos que marcarían el rumbo de su liderazgo en el Tec.

Foto: Especial

“En nuestra primera reunión se definieron principios que transformaron nuestra Institución. Hoy, el Tec de Monterrey es una de las instituciones de mayor prestigio y esto nos habla de la responsabilidad que tenemos, y de lo que queremos hacer como Institución”, afirmó.

Durante los ocho años de la gestión de Salvador Alva como Presidente del Tec, ha planteado un modelo de transformación para alinear la visión, la organización y la cultura del Tec, para lograr que la Institución esté mejor preparada para enfrentar los retos del futuro.

Foto: Especial

Al término de su presentación, los miembros asociados reconocieron de pie y con aplausos el legado y aportación de Salvador Alva para que la transformación del Tec sea hoy una realidad.

Como parte de la agenda de la Asamblea se dio a conocer la integración de Alejandra Clariond Rangel, Bertha Paula Michel González, Myriam Guadalupe de la Vega Arispe y David Alejandro Garza Salazar al Consejo Directivo del Tec de Monterrey, quienes de inmediato se integrarán en el diseño y seguimiento de los procesos de gobernanza, institucionalidad y formalidad de la institución.

Además, los asociados de las principales entidades que auspician la institución: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Enseñanza e Investigación Superior, A.C (EISAC), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, A.C. (ITESMAC), y el Consejo de Patronos de la Fundación Santos y de la Garza Evia, I.B.P (FSGE), revisaron y aprobaron los informes y estados financieros.

Con la presentación del Informe Anual de Actividades 2019, se destacaron los logros de las cuatro instituciones que conforman el Tec de Monterrey (Tec, TecSalud, Tecmilenio, Sorteos Tec), de esta forma se refrenda el compromiso de trabajar por y para la sociedad con el fin de mejorar las condiciones de las comunidades del país.

Acerca del Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es una universidad privada sin fines de lucro fundada en 1943 cuya visión es formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente.

El Tec de Monterrey cuenta con campus en 26 ciudades de México y una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel.

La Institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950.

De acuerdo con el QS World University Rankings (2020) se encuentra en la posición número 158, en el QS Latin America University Rankings (2020) ocupa el lugar 3, y en el QS Graduate Employability Rankings (2020) de opinión entre empleadores se coloca como la número 1 en México y como la 40 del mundo.

En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2019) se ubicó como 1a en México y 5ª en Latinoamérica; y es la única universidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2020) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 8 en programas de emprendimiento en licenciatura.

Es la institución número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas que mide la reputación corporativa en México.