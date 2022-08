Tiran cuerpo de mujer en Nuevo León

Nuevo León.- El cuerpo de una mujer con una bolsa en la cabeza y semidesnuda fue tirado esta madrugada en calles del Fraccionamiento La Ciudadela Oriente, en Juárez.

La víctima estaba boca arriba y traía puesta ropa interior color rojo, según se dijo.

El reporte del hallazgo fue poco después de la una de la madrugada en el cruce de Rosa Blanca y Flor de Loto, en el Sector Villas de San José de esa colonia.

La Policía Ministerial investigaba la presunta privación ilegal de la libertad de la mujer.

Se estableció que de un auto bajaron al menos tres personas y tiraron el cuerpo en medio del cruce de calles.

Una fuente policiaca señaló que la mujer tenía la cabeza cubierta con una bolsa de plástico negra.



Aunque no se confirmó, trascendió que no llevaba calzado y traía calcetas.



Las autoridades no informaron si el cuerpo tenía impactos de bala o huellas de tortura.



Policías municipales acordonaron el área para iniciar con las pesquisas.

Agentes ministeriales interrogaron a vecinos y se dijo que presuntamente la víctima no vivía en esa área.