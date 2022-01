Todo lo que necesitas saber sobre las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania

Polonia.- Estados Unidos y la OTAN no han hecho todavía concesiones a las demandas principales de Rusia para resolver la crisis de Ucrania, incluida la garantía de Moscú de que su vecino occidental nunca podrá unirse a la alianza.

La atención se centra ahora en cómo responderá Rusia, una decisión que recae directamente en el presidente Vladimir Putin y que podría determinar si Europa volverá a sumergirse en la guerra.

Aquí hay cosas que debe saber el jueves sobre las tensiones internacionales que rodean a Ucrania.

¿Cómo ha respondido Rusia?

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que la respuesta de Estados Unidos, y una similar de la OTAN, deja “poco terreno para el optimismo”.

Al mismo tiempo, agregó que “siempre hay perspectivas de continuar un diálogo, es de interés tanto para nosotros como para los estadounidenses”.

Mientras tanto, el canciller ruso, Sergey Lavrov, señaló que la respuesta de Estados Unidos contiene algunos elementos que podrían conducir al “inicio de una conversación seria sobre temas secundarios”.

Pero Lavrov enfatizó que “el documento no contiene una respuesta positiva sobre el tema principal”, las demandas rusas de no expansión de la OTAN y el no despliegue de armas que Rusia ve como una amenaza.

Sitio de entrenamiento en Rusia / Foto: AP

¿Qué dice Ucrania?

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que Kiev vio la respuesta de Estados Unidos antes de que fuera entregada el miércoles a Rusia y no tenía objeciones.

Tuiteó que es “importante que Estados Unidos permanezca en estrecho contacto con Ucrania antes y después de todos los contactos con Rusia. No hay decisiones sobre Ucrania sin Ucrania”.

Kuleba también enfatizó la necesidad de su país de fortalecer sus defensas, hablando el jueves sobre una visita a Dinamarca.

Dijo que Ucrania aprecia todo el apoyo que recibe, pero que los tiempos exigen que se priorice el poder duro sobre el poder blando, citando la importancia de las armas, las sanciones económicas y una posición consolidada de los aliados de Ucrania.

Rusia espera un cambio en Kiev

Un alto colaborador de Putin, el expresidente y exprimer ministro Dmitry Medvedev, dice que una guerra sería catastrófica y que espera que Ucrania elija líderes que quieran vínculos “normales” con Rusia.

Medvedev, subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo que un conflicto entre Rusia y la OTAN “sería el escenario más dramático y simplemente catastrófico, y espero que nunca suceda”.

Medvedev argumentó que Moscú no ve ningún sentido en hablar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, pero expresó la esperanza de que los ucranianos eventualmente se “cansen de ese caos y elijan el liderazgo que seguirá políticas... dirigidas a relaciones económicas normales con Rusia”.

El comentario de Medvedev sigue a una afirmación británica de que el Kremlin está tratando de reemplazar al gobierno de Ucrania con una administración pro-Moscú, una acusación que Rusia niega.

¿Qué dicen los ucranianos regulares?

Los ucranianos se han unido a una campaña en las redes sociales bajo el hashtag #UkrainiansWillResist en medio de temores de que la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera anuncie planes de invasión .

Cientos de ucranianos en el país y en el extranjero han publicado el hashtag y han puesto una bandera ucraniana en sus fotos de perfil en Twitter y Facebook. Los participantes incluyen celebridades, periodistas, activistas y políticos, y la campaña se vuelve más popular cada día.

“Nadie puede obligar a los ucranianos a aceptar el ultimátum de Putin. No habrá ninguna 'paz' en las condiciones de Rusia”, escribió Andrii Levus, el iniciador de la campaña, en su página de Facebook.

Agregó: “Incluso si Occidente hace un trato con Putin sobre Ucrania y Zelenskyy capitulará, #UkrainiansWillResist a Rusia a los ocupantes. ¡Bienvenido al infierno, señor Putin!”.

¿Cuál es la postura de Alemania?

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que su gobierno está coordinando estrechamente su política con sus aliados, y que la gama de opciones que considerará Berlín en caso de una nueva agresión rusa incluye acciones contra el gasoducto Nord Stream 2.

El gasoducto, que aún no ha comenzado a operar, fue construido para bombear gas natural desde Rusia a Alemania, pero el gobierno alemán se ha retirado gradualmente del proyecto en medio de las crecientes tensiones con Moscú.

Baerbock dijo el jueves durante un debate parlamentario sobre Ucrania que, si bien Alemania se ha negado a suministrar armas letales a Ucrania, seguirá brindando apoyo económico a Kiev.

“Un equipo (de fútbol) no necesita 11 delanteros centrales que hagan lo mismo, sino 11 jugadores que se lleven bien y tengan un plan de juego común en mente”, dijo a los legisladores.

Francia toma su propio camino

El presidente francés, Emmanuel Macron, continúa presionando por el diálogo con Rusia a pesar de las señales que apuntan a una posible guerra, convencido de que la diplomacia aún puede evitar el conflicto.

Macron se está preparando para hablar el viernes con Putin, y el palacio presidencial de Macron fue sede de conversaciones maratónicas el miércoles entre asesores rusos y ucranianos, las primeras negociaciones cara a cara de este tipo desde que Rusia reunió tropas cerca de Ucrania en las últimas semanas.

La postura de Macron refleja la tradición de Francia posterior a la Segunda Guerra Mundial de forjar su propio camino geopolítico, negándose a alinearse ciegamente detrás de los EE. UU.

Pero la estrategia de Francia centrada en la diplomacia complica los esfuerzos de Estados Unidos y la OTAN para mostrar un frente duro y unido contra Rusia. Y los expertos se preguntan si será suficiente para disuadir una invasión rusa.

¿Qué pasa con Turquía, miembro de la OTAN?

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dice que un ataque armado contra Ucrania por parte de Rusia no sería un movimiento "racional" y se ofrece a mediar entre los dos países.

Turquía, miembro de la OTAN, que disfruta de estrechas relaciones tanto con Ucrania como con Rusia, ha dicho repetidamente que está lista para reunir a los líderes de los dos países.

“Espero que Rusia no recurra al ataque armado y la ocupación de Ucrania”, dijo Erdogan a la televisión turca NTV en una entrevista el miércoles por la noche. “Tal paso no sería un movimiento racional para Rusia o para nuestra región”.

Erdogan también dijo que era necesario un "diálogo significativo con Rusia" para resolver cualquier preocupación de seguridad "razonable" que pueda tener.

