Trabajadora de heladería roba dinero a joven con síndrome de Down en Monterrey

Nuevo León. - Una madre residente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, denunció a través de redes sociales el engaño del que fue víctima su hijo con síndrome de Down, por parte de una heladería de la entidad.

La mujer de nombre Paola Anaya a través de su cuenta de Twitter, expuso lo sucedido, y relató su hijo está recibiendo instrucciones para ser más independiente, por lo que lo envió solo a comprar helados para apoyarlo en sus actividades.

Sin embargo, una vez el menor volvió al auto de con su madre, la familia revisó el tiket en el que se indicaba que el pago de los dos helados había sido exacto,

Algo que llamó la atención, pues el niño ingresó con dos billetes de 50 a la heladería, ya que los conos costaban 40 pesos cada uno, por lo que ingresó a la tienda para confrontar a la cajera que le devolvió la feria.

"Me baje del carro y fui a cometerle a la cajera lo sucedido y se puso muy nerviosa e inmediatamente me regreso los 20 pesos… el tema no es la cantidad de dinero, es la falta de empatía", lamentó Paola Anaya en la publicación de Twitter.

Del mismo modo, la mujer pidió a la tienda de helados, "enseñarle un poco de empatía, honestidad, tolerancia y respeto", pues explicó que como madre de un hijo con Síndrome de Down es complicado el tener que lidiar con ese tipo de situaciones.

A raíz de la publicación, la empresa llamada "helados sultana", en donde se registró lo denunciado por la mujer, emitió un comunicado pidiendo disculpas por lo sucedido y señalando que, entre sus valores, está el de considerar "siempre" a todos sus clientes con los mismos derechos, valor y dignidad.

"En Helados Sultana estamos muy apenados ante la situación ocurrida en nuestra sucursal HEB Valle Oriente, donde una colaboradora cometido actos de deshonestidad en contra de un cliente, lo cual va en contra de nuestros valores institucionales", señaló la empresa heladera.

Añadió que por los actos realizados, la empleada sería despedida, y reiteraron el tener más compromiso en revisar los procesos de selección hacía el personal que es contratado en sus sucursales.