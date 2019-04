Tras paro laboral, reanudan servicio de transporte en Monterrey

Monterrey, México .-Tras el paro de los camioneros que afectó a 800 mil usuarios en horas pico en la mañana, y luego de las amenazas de repetir la situación por la noche, el ambiente cambió por la madrugada.

Decenas de hombres y mujeres esperaban de manera normal sus camiones, como habitualmente lo hacen, sin demoras ni angustia.

"Normal, estoy esperando normal, mira, ahí viene mi camión", dijo Estefanía Morales, quien esperaba en un parabús en la Avenida Cuauhtémoc.

En Pino Suárez, el ir y venir de peatones retrataba un escenario como todas las noches, sin tumultos y con personas que subían a las unidades que los llevarían a sus casas.

Cientos de personas esperaban el camión, a muy temprana hora de ayer pero nunca llegó. Foto: Reforma.

"Pensé que me iba a tardar, y como dijeron que iban hacer paro otra vez en la noche, me dio miedo de esperar tanto, pero no, no hay gente, eso indica que todo va bien", comentó Raymundo Sánchez.

En otros casos, pese a que la Ciudad parecía no estar colapsada

a medianoche, no faltó quien prefirió tomar taxi o Uber.

"Mejor no quiero sorpresas, al fin que vivo cerca, tomo un taxi y me evito broncas", dijo otro usuario.

Ayer, luego de siete meses de conflicto entre el Estado y transportistas por el aumento de tarifas, los camioneros tomaron como rehenes a unos 800 mil usuarios dejándolos sin servicio en plenas horas pico de la mañana y causando pérdidas millonarias, ante la inacción del Gobierno de Jaime Rodríguez, que se limitó a pedir paciencia.

El paro ocurrió en medio de la discusión para implementar un aumento a las tarifas, que los transportistas quieren que sea de entre un 41 y un 50 por ciento para compensar alzas en sus insumos.