Tren arrolla y mata a un hombre de la tercera edad en San Nicolás, Nuevo León

Nuevo León.- A las 6:20 horas de este lunes fue reportado un trágico hecho registrado en el municipio de San Nicolás, Nuevo León, debido a que el tren arrolló y mató a un hombre de la tercera edad.

El fatal percance ocurrió en la vía ubicada en el cruce de Juan Pablo Segundo y República Mexicana, así lo informó Protección Civil de Nuevo León, mismo lugar al que arribó personal de vialidad y elementos de Servicios Periciales para realizar los trabajos correspondientes.

Se desconoce si el hoy occiso no vio o no escuchó el paso del tren, mientras el maquinista declaró que él vio al hombre caminando a un costado de la vía y no se imaginó que cruzara a su paso, por lo que no logró evitar el accidente y pudo detenerse a unos 70 metros adelante de donde embisitió al masculino.

Tras el hecho cerraron la circulación en la zona de la avenida Juan pablo Segundo de poniente a oriente, desviando a los automovilistas hacia República Mexicana.

El ferrocarril que atropelló al hombre es de la empresa Ferromex el cual jalaba decenas de vagones, al menos dos vagones de la máquina le pasaron por encima al adulto mayor, quedando su cuerpo debajo de los carros.

El hoy occiso no ha sido identificado.