Va Samuel García por drones para espiar "malandros"

Monterrey, Nuevo León.- Al efectuar una entrega de vehículos blindados y patrullas para reforzar Fuerza Civil, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció esta mañana que dentro de la estrategia de vigilancia incluirán drones de corto y largo alcance para documentar las actividades de los narcos y entregar pruebas para posibles cateos.

El anuncio, lo efectuó en la Explanada de los Héroes, frente a Palacio de Gobierno al concluir la entrega de 44 patrullas y 4 unidades blindadas conocidas como "black mambas".



"Los helicópteros y drones son claves", afirmó.



"Porque los malandros se meten a ranchos, que son propiedad privada y sin un cateo no puedes entrar (a la finca), y para un cateo ocupas pruebas", justificó.



"Entonces, los drones y los helicópteros se encargan de tomar evidencia que luego nos sirve para tener cateos".



¿Cuántos drones tienen proyectados?, se le preguntó.



"Son diferentes paquetes", respondió.



"Hay drones de poco alcance para la Ciudad, otros de largo... ocupamos de largo alcance para la región norte, occidente, región citrícola, sur".

Hasta agosto, Fuerza Civil a sumado 450 patrullas nuevas, 18 unidades blindadas "black mamba" y dos helicópteros, sin embargo, detalló García, la meta es de 500 patrullas, 20 black mambas y dos helicópteros para finalizar el año.



El Gobernador criticó que la anterior Administración estatal dejó en el abandono a Fuerza Civil, algo que han buscado revertir con la inversión de 2 mil millones de pesos, de los 9 mil proyectados para el total de la Administración.



"El Bronco (ex Gobernador, Jaime Rodríguez) les intentó cambiar el nombre, el logo, no les subió sueldos, dormían en literas cuyos colchones ya les salían los resortes", dijo.



"Sus hangares, hogares, eran de hielo seco".



"A diez meses de Gobierno", presumió, "ya se renovó completamente la flotilla".



El mandatario estatal aseguró que ya hizo la solicitud formal a la Sedena para acceder a una autorización militar para adquirir armamento de uso exclusivo del Ejército.



Afirmó que ya fue autorizado.



"Justo la semana pasada, ya nos llegó calibre, el doble de grande del que tenía Fuerza Civil, ya lo estamos adquiriendo y eso nos está ayudando mucho a repeler", dijo.



"Nos estamos armando `hasta las cachas´, como se dice".



El Gobernador señaló que las patrullas estarán asignadas en rutinas dentro de la Ciudad y en la zona rural.



Durante el evento de entrega de patrullas, García presumió la supuesta baja de "casi todos los delitos" y aseguró que en Nuevo León no se hace trampa al maquillar cifras delictivas.

Gerardo Palacios Pámanes, Secretario de Seguridad Estatal, afirmó que dentro del modelo de seguridad de "tres pisos", donde participa federación, estado y municipios, se han entregado durante los primeros 10 meses de la Administración 1.5 patrullas por día.

Gustavo Adolfo Guerrero, Fiscal General del estado, y el Comandante de la Séptima Zona Militar, el general José Luis Chiñas Silva, entre otras autoridades estatales, militares y federales, atestiguaron la entrega de patrullas.