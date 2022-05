"Van 35 días que no encuentro a mi hija": Yolanda pudo haber sido asesinada, señala su padre

Nuevo León.- El padre de Yolanda Martínez Cadena, mujer desaparecida desde el 31 de marzo, descalificó a la Fiscalía General de Justicia al señalar su falta de capacidad para capturar a un presunto asesino de su hija.

A las 10:00 horas, Gerardo Martínez llegó a las oficinas de la Fiscalía estatal, en la calle Ocampo, visiblemente molesto, en busca de una reunión con las autoridades para conocer avances de la búsqueda de su hija.

Por primera vez habló de la posibilidad de que su hija haya sido víctima de feminicidio, aunque no quiso ahondar en detalles, más que exigir que se detenga al presunto asesino.

"No quiero perder tiempo, van 35 días que no encuentro a mi hija.

"El asesino tiene que decir, y si no tiene la capacidad la Fiscalía para gancharme a esa persona, para atorarlo, para metérmelo en algún lugar, porque no debe estar en la calle porque es peligroso", expresó sin terminar la idea y se disculpó por su alterarse.

Hasta las 10:30 horas, el padre de Yolanda no ha ingresado a las oficinas de la Fiscalía estatal, y espera a un grupo de abogados que lo asesora.

"No voy a dar otra información porque tengo que hablar primero con mis abogados, después me va a atender la Fiscalía, estoy exigiendo que se me atienda con su secretario para que lea la carpeta conmigo porque tengo muchos puntos que no me están dando nada, pero hay muchas cosas importantes", indicó.

"Ahí debe haber una persona ya detenida, han metido mano negra en mi carpeta que no voy a permitir".

Negó señalar a un sospechoso.