Vencen al Covid-19 dos bebés en Nuevo León

Nuevo León.- El secretario de Salud del Estado de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos destacó durante la conferencia de prensa sobre el Covid-19 que dos bebés recién nacidas que se contagiaron de Covid-19, ya superaron la enfermedad.

El funcionario señaló que las bebés que vencieron al Covid-19 tienen 18 y 15 días de nacidas. "Evolucionaron bien, digo recién nacidas, porque la etapa de 28 días de vida se le llama recién nacidas", explicó.

De la O informó que hay una paciente de 15 años de edad que tiene Covid-19, por lo que dio un mensaje a los jóvenes del estado.

Se sienten fuertes, vigorosos y dicen esto no me va a pasar a mí, yo creo que están exagerando, porque yo estoy fuerte, esto nada más le pasa a los adultos mayores o diabéticos, pero no, cualquier persona se puede enfermar.