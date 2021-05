Video. Candidata del PAN se compara con protagonista de Dr. Who

Nuevo León.- En redes sociales se viralizó un video donde Yolanda Cantú se autocompara con Dr. Who, durante el debate entre candidatoa a la alcadía de Monterrey el pasado 09 de mayo.

La candidata del Partido Acción Nacional por la alcaldía de Monterrey volvió a dar de que hablar en redes sociales cuando durante un debate se comparó con Dr. Who, ante ello, decenas de usuario ya la llama Yolanda Who.

"En el ambito político yo soy denominada Yolanda Who, soy Yolanda Who Cantú una mujer muy parecida al Dr. Who, el cual fue una mente brillante que tenía metodología, estructura y hablaba con cuentas claras, para hacer grandes cosas por su ciudadanía", declaró la candidata del PAN durante el debate con los otros candidatos a la alcaldía de Monterrey.

Compararse con un personaje de ficción fue una excelente estrategia de la candidata del PAN si lo que buscaba era volverse viral en redes sociales, como ya ocurrió una vez al bailar en Tik Tok.

No cabe duda que en las próximas elecciones de 2021 muchos partidos políticos se juegan su popularidad, ante ello, convocaron a candidatos y candidatas que en algunos casos dieran una nueva cara ante la población.

Estos nuevos candidatos al parecer tienen como estrategia decir o hacer cosas descabelladas en redes sociales de manera que les permite viralizarse y con ello, darse a conocer una mayor cantidad de la población.

Tal parece que es el caso de Yolanda Cantú, quien se comparó con Dr. Who durante un debate de propuestas contra el resto de candidatos que buscan la alcaldía de Monterrey, la capital del estado de Nuevo León.